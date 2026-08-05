T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu Beyoğlu (Şişli) İlçesi, Çarşı Mahallesi, 1621 ada 21 parsel sayılı, 318,80 m2 yüzölçümlü Ümmühan Hatun Vakfından icareli ahşap ev vasıflı taşınmazın 1/2 hissesinin Ayşe ve 1/2 hissesinin Esma adlarına kayıtlı bulunduğu, taşınmaz mutasarrıflarının gaip olması nedeniyle kendileri ve varisleri tarafından bugüne kadar intikal talebinde bulunulmadığı, taşınmaza Şişli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2004/1001 E. 2006/2002 K. Sayılı ilamı ile kayyım atanmıştır, taşınmazın 1/2 hissesinin Ayşe ve 1/2 hissesinin Esma adlarına olan tapu kayıtlarının iptali ile Ümmühan Hatun Vakfı adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

İş bu 2.ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde M.K.nun 33 maddesine göre yukarıda adı geçen kişi hakkında bilgi ve görgüleri olanların, bizzat bu kişinin veya mirasçılarının Mahkememizin 2025/388 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur. 13.07.2026