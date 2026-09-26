T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/07/2026 tarihli ilamı ile Sanıklar hakkında mahkumiyet (4 Yıl 2 ay - 4 Yıl 2 Ay) kararı verilmiştir. Mahkumiyet kararı ve Sanık Müdafileri tarafından verilen 2 adet İstinaf Dilekçeleri Müşteki ABDULRAHMAN MAJDİ ZAİD ALİ ALHASHMI' ya (Zaid ve Alya oğlu 2000 Doğ.) tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçelerinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 25/09/2026