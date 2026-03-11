T.C. İSTANBUL 44. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin 2025/14 sayılı dosyasına esas olmak üzere;

Mahkememiz dosyasının 15/01/2026 tarihli duruşmaz zaptının 2. Numaralı ara kararı gereğince " Davacılar ve davalı takip borçlusuna uyuşmazlık konusuyla ilgili ticari defterlerini (gerçek kişiler yönünden işletme defterini), varsa faturalar ve bu faturaların dip koçanları ile uyuşmazlık konusuyla ilgili diğer bilgi, belge ve kayıtları mahkememiz kalemine ibraz etmesi için HMY'nin 222/1. maddesi gereğince BİR AYLIK KESİN SÜRE VERİLMESİNE, bu süre içerisinde ibrazdan kaçınılması durumunda, bu belgelerden lehine doğacak hukuksal durumlardan vazgeçmiş sayılacağının, diğer tarafın beyanlarına itibar edileceğinin ve dosyadaki diğer kanıtlara göre inceleme yapılacağının Tuncay Demir'e mahkememiz dosyasının 2. Numaralı ara kararında belirtilen belgeler ve 1 aylık kesin süre ihtar olunur. Duruşma Günü: 07/05/2026 günü saat 09:30 ilanen tebliğ olunur.