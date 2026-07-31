T.C. İSTANBUL 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 12/06/2025 tarih, 2023/171 esas ve 2025/363 karar sayılı ilamı ile;

SANIK: Raufjon ILMURATOV: Nurali ve Şarofat oğlu, 11/02/1977 Özbekistan doğumlu

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan sanık yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak beyanın zabta geçirilmesi ve mahkememizce onaylanması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur. 30.07.2026