Davacı , NİHAL ÇETİNER ile Davalı , YASİN ÇETİNER arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

ERDOĞAN ve AYŞE'den olma, 08/02/1978 doğumlu, 45235405930 T.C Kimlik No'lu Yasin ÇETİNER'e mahkememizce hazırlanan 25/A maddesi uyarınca dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma gününü bildirir tebligat iade geldiğinden ve başkaca adresinin bulunamadığından davalıya dava dilekçesi, duruşma gün ve saatini bildirir evrak ve tensip zaptının TANZANYA'da ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu 15/05/2026 tarihli dava dilekçesi ile özetle; Taraflarınca TMK 166/3 maddesi kapsamında anlaşmalı boşanma davasının açıldığını, taraflar arasında boşanmanın fer'i sonuçlarına ilişkin olarak bir protokol hazırlandığını, davalı tarafın mahkemece belirlenen 06/05/2026 tarihli duruşma gününe mazeretsiz olarak katılmadığını ayrıca imzalanmış protokolü de mahkemeye sunmadığını, bu nedenlerle iş bu davanın TMK 166/1 uyarınca çekişmeli boşanma davasına dönüştüğünü, tarafların 10/07/2007 tarihinde evlendiklerini, bu evliliklerinden müşterek iki çocuklarının bulunduğunu, davalının evliliğin başından beri müvekkiline Türk aile yapısına, örf ve adetlerine uygun olmayan davranışlar sergilediğini, müvekkiline fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, evlilik birliği süresi boyunca müvekkili tarafından, davalı yanın tüm olumsuz tutum ve davranışlarına karşı iyi niyetle ve evliliğin devamı yönünde çaba gösterildiğini ama bir sonuç alınamadığını, davalının saygısız ve anlaşılmaktan uzak tavırlarından ötürü sevgi ve saygı ilişkisinin bittiğini, şiddetli geçimsizliğin baş gösterdiğini, evlilik birliğinin fiilen sona erdiğini, davalının evliliğin ilk zamanlarından itibaren müvekkilini sadece para kaynağı olarak gördüğünün, davalının aile bütçesine katkıda bulunmadığı gibi harcadığı parayı da davacıdan talep ettiğini, davalının müvekkili ile aynı odada yatmadığını, salonda ya da çocukların odasında yattığını, taraflar arasında uzun yıllardır karı - koca ilişkisinin yaşanmadığını, davalının uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçu nedeni ile ceza aldığını, davalının, alkol, uyuşturucu bağımlılığının gerek eşinin ve gerekse çocuklarının hayatını tehlikeye sokacak, huzurunu bozacak düzeyde olduğunu, kumar bağımlılığının bulunduğunu, müvekkilinin tek maaş ile geçinimi sağladığını başkaca bir gelirinin bulunmadığını, oturdukları evin kira olduğunu, davacının geçimini zor idame ettirdiğini, bu nedenlerle tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların tedbiren ve dava sonunda kalıcı velayetlerinin müvekkiline verilmesine, aylık 50.000 TL tedbir/yoksulluk , 50.000 TL iştirak nafakasına ve 1.000.000,00 maddi ve 1.000.000,00 manevi tazminata hükmedilmesi ile mal rejimi tasfiyesine ilişkin davanın kabulü ile şimdilik toplam 10.000 TL'nin işleyecek en yüksek faizi ile birlikte müvekkiline verilmesi ile yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinden bırakılmasına karar verilmesi talepli dava açıldığı, Davalı , Yasin ÇETİNER'in 6100 sayılı HMK nın 122/1 maddesi gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği, aksi taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, davalı Yasin ÇETİNER'in duruşmanın atılı bulunduğu 25/01/2027 günü saat: 10:05'de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde yokluğunda cereyan eden işlemlere itiraz edemeyeceği duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği bu nedenle belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve yokluğunda hüküm verilebileceği ayrıca ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde delil ve tanık listesini ibraz etmesi aksi halde bu hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ve ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra iş bu tebliğin yapılmış sayılacağı hususu Yasin ÇETİNER'e ilanen tebliğ olunur.16.11.2026