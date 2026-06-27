T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan mahkememizin 22/12/2022 tarih ve 2022/320 E 2022/1686 K sayılı ilamı ile;

Sanık Erhan Gündüz’ün üzerine atılı Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan mahkumiyetine karar vermek gerekmiş ve suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü amaç ve saiki göz önünde bulundurularak eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 37/1 maddesi delaletiyle TCK’nın 142/2.b maddesi uyarınca takdiren 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık Erman Altın’ın üzerine atılı Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan mahkumiyetine karar vermek gerekmiş ve suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü amaç ve saiki göz önünde bulundurularak eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 37/1 maddesi delaletiyle TCK’nın 142/2.b maddesi uyarınca takdiren 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiş,

verilen karar MÜŞTEKİ Hasan ve Mariam kızı, 1992 LÜBNAN doğumlu, RAYAN ALZEIN'a tüm aramalara rağmen GEREKÇELİ KARAR ve sanıklara ait İSTİNAF DİLEKÇELERİ tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.23.06.2026