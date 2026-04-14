T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/04/2026 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada sanık MUHAMMED EL AHMET hakkında Mahkumiyet kararı verilmiş olup, sanık MUHAMMED EL AHMET'e (Salih ve Sümeyye oğlu, 1999 Suriye doğumlu) gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 (iki) hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 13/04/2026