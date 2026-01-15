T.C. İSTANBUL 56. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması suçundan Mahkememizin 04/07/2025 tarih ve 2024/1014 esas, 2025/505 sayılı kararı ile sanık Abdulkadir Yılmaz hakkında 6136 sayılı kanuunun 13/2 maddesi uyarınca 4 yıl 2 ay hapis ve 8.320- TL adli para cezası ile cezalandırılmasına yokluğunda karar verilmiş olup, kararın sanığın beyan adresine ve uyapta kayıtlı adreslerine tebliğ edilemediği, adres araştırılmasına olumsuz yanıt verildiği anlaşılmakla,

SANIK ABDULKADİR YILMAZ, TC Kimlik No:55834467574, Cemil ve Hüsne oğlu, 07/06/1986 SAMSUN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı sanığın Türkiye'de belirli bir adresinin olmadığı anlaşılmakla,

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetini içeren bu yazının tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede ve genel internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkeme zabıt katibine yapılacak müracaat üzerine zabıt katibi tarafından yapılan tutanağın hakime tasdik ettirilmesi suretiyle veya bulunulan ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanlar ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunularak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunulabilecekleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.