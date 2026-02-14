T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan 5464 S.K. Uy.Tacirlere Verilen Kurumsal Banka Ve K.Kartlarından Kaynaklanan (5411 S.K. 142/1 Hariç) (Alacak) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ve çıkartılan yurt dışı tebliğinin de iade edildiği anlaşıldığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 23/06/2026 günü saat: 14:55'de olup,

Davaya cevap verme süresinin tebliğinden itibaren 2 hafta olduğu, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları ihtar ve tebliğ olunur. Dava Dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu ve Ön İnceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.09/02/2026