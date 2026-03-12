Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

13-03-2026 00.00

İ L A N

 

T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO : 2024/749 Esas

DAVALILAR : ERTAN YILDIZ Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi No:51-53 İç Kapı No:8 Esenyurt/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

 

Mahkememizce adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

 

Durusma Günü: 14/05/2026 günü saat:10.35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

