T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 14/05/2026 günü saat:10.35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.