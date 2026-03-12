T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2024/749 Esas
DAVALILAR : ERTAN YILDIZ Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi No:51-53 İç Kapı No:8 Esenyurt/ İSTANBUL
Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 14/05/2026 günü saat:10.35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.