T.C. İSTANBUL 6. İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL 6. İCRA DAİRESİ
2025/38369 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/38369 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|700.000,00
|1
|Taşıt
|34LN9054 Plakalı , 2015 Model , PEUGEOT Marka , 8 Tipli , 10JBFT0097027 Motor No'lu , VF38D9HD8FL019 ...
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 13:55
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 13:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 13:55
10/06/2026
(İİK m.114/4)