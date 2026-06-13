T.C. İSTANBUL 6. İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/38369 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 700.000,00 1 Taşıt 34LN9054 Plakalı , 2015 Model , PEUGEOT Marka , 8 Tipli , 10JBFT0097027 Motor No'lu , VF38D9HD8FL019 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 13:55

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 13:55

10/06/2026

(İİK m.114/4)