Resmi ilanlar

T.C. İSTANBUL 6. İCRA DAİRESİ

14-06-2026 00.00
Google'da NTV'yi tercih et

T.C. İSTANBUL 6. İCRA DAİRESİ

2025/38369 ESAS

 

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/38369 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Muhammen Kıymeti Adedi CinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
 700.000,001 Taşıt 34LN9054 Plakalı , 2015 Model , PEUGEOT Marka , 8 Tipli , 10JBFT0097027 Motor No'lu , VF38D9HD8FL019 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma 

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 13:55

 

2.Artırma 

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 13:55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 13:55

 

10/06/2026

(İİK m.114/4)

#İlangovtr Basın no ILN02488385