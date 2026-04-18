T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinin ilan yolu ile tebligat yapıldığı anlaşılmakla duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşma günü: 10/09/2026 günü saat:10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 31/03/2026