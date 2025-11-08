T.C. İSTANBUL 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

Mahkememiz dosyasında alacağı davacı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile davalı Ramazan Sert arasında Bankacılık Hizmet Sözleşmeleri kapsamında kredi sözleşmeleri akdedildiğini, ancak davacının kredi sözleşmesine aykırı surette kredi geri ödemelerini yapmadığından kredi hesabı kat edilerek kredi sözleşmesinde bildirmiş olduğu adresine kat ihtarnamesi gönderildiğini, davalı ödeme yapmadığından İstanbul Banka Alacakları İcra Müdürlüğü’nün 2024/82164 E. Sayılı dosyası ile aleyhine ilamsız takip yapıldığını, davalının borca itiraz ettiğini, takibin durduğunu, davalının itirazının iptaline karar verilmesi gerektiğini, davacının borçlu aleyhine %20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmolunmasına ve yargılama harç ve masrafları ile ücret-i vekâletin davalı yana tahmiline karar verilmesi gerektiğini beyan ettiği görülmüştür.

Mahkememizin yeni duruşma günü 22/01/2026 günü saat 09:45'e bırakılmış olup; duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.