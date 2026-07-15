T.C. İSTANBUL 71. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan mahkememizin 05/03/2026 tarih ve 2025/190 E 2026/116 K sayılı ilamı ile; sanık hakkında “Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık” suçunu işlediği iddiasıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142/2-b.1’nci maddesi uyarınca cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/2-e madde ve fıkrası uyarınca sanığın BERAATİNE karar verilmiş, verilen karar MÜŞTEKİ Layt ve Fatımah Sahıb oğlu, 1987 doğumlu GHAITH LAYTH HASAN AL OBAIDI'a, Firudun ve Sevil oğlu, 1983 AZERBAYCAN doğumlu FUAD ASADOV tüm aramalara rağmen gerekçeli karar ve Cumhuriyet Savcısı tarafından sanığın beraatine verilen karara karşı yapılan İstinaf Talebi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.