T.C. İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI: EKATERINE BALARJISHVILI ÜLKER

Davacı Erol ÜLKER vekili tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve ekleri tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların 10 yıl önce tanıştıklarını ve severek evlendiklerini, çocuklarının olmadığını, başlangıçta Gürcistan vatandaşı olan davalının evliliğin altıncı yılında Türk vatandaşlığına geçtiğini, davalının vatandaşlığı aldıktan sonra tüm davranışlarının değiştiğini, Tiflis'te bulunan ve yapımı devam eden evi apar topar satıp İtalya'ya kaçtığını, müvekkilinin bir yıl boyunca davalıyı geri dönmeye ikna etmek istediğini ancak davalının ısrarla geni dönmeyeceğini söylediğini, davalının yaklaşık 1 yıl boyunca İtalya'da kaldıktan sonra müvekkilinin babasının vefatı sebebiyle 17/05/2022 tarihinde Türkiye'ye geldiğini, burada bir gün kalan davalının evde bulunan değerli eşyalar ile kasada bulunan altınların tamamını alarak gittiğini, bu nedenlerle davalının kusurlu olduğunun tespiti ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap vermesi, tüm delillerini dilekçesine eklemesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamalara dilekçede yer vermesi zorunda olduğu hususları HMK'nun 122, 126, 129. 140/5 maddelerine göre davalı EKATERINA BALARJISHVILI ÜLKER'e ilanen tebliğ olunur.