T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından davalı KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARI aleyhinize açılan GAİPLİK Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının yapılan yargılamasında;



İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mahallesinde bulunan 492 ada, 26 parsel sayılı taşınmazın, maliklerinden İhsan Kalıpsız, Ali İhsan Kalıpsızoğlu, Ayşe Münevver Kalıpsızoğlu, Fatma Saliha Bölükbaşı, Hatice, Nesibe Selma Dinçer, Mehmet Bedrettin Köker, Ömer Necmettin Biler, Ayşe (İzgi Namıdiğer Fatma Süeda) Yenice, Hacer Feride İzgi, Kenan Kalıpsız'ın uzun sürelerden beri gaip olduğu, kendisinden halen haber alınamadığı ve davacı vekili de gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden, gaibi bilenlerin, tanıyanların, gaip hakkında bilgisi olan kimselerin 6 ay içinde mahkememizin 2026/103 esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, gaip hayatta ise adresinin İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesine bildirilmesi ilan olunur. 06/10/2026