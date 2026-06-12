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T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

13-06-2026 00.00
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İ L A N

 

T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO : 2025/423 Esas

 

DAVALI : BETÜL AKSÜNGER - T.C.36148655604 - Çakmak Mah. Defne Sokak No:18/5 Ümraniye/ İSTANBUL

Davacılar tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında alınan 30/04/2026 tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmında; "davacı bankanın 25/01/2024 takip tarihi itibariyle tüm davalılardan toplam 22.634,08 TL alacaklı olduğu" şeklinde rapor sunulmuştur.

 

Mahkememizce bilirkişi raporunun tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02486741