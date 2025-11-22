Resmi İlanlar
T.C. İSTANBUL 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C. İSTANBUL 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ
16.05.2025
Sayı : 2024/1469 Esas
Konu : Gaiplik ilanı
CEMAL ERDOĞAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ONUR ERDOĞAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16.05.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 43057544608
ADI SOYADI : ONUR ERDOĞAN
BABA ADI : CAHİT
ANA ADI : DİLEK
DOĞUM TARİHİ : 27/06/1977
DOĞUM YERİ : ŞİŞLİ
İKAMETGAH ADRESİ : Paşa Mah. Kaan Sok. No:7 İç Kapı No:1 Şişli/ İSTANBUL