T.C. İSTANBUL 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

23-11-2025 00.00

İ L A N

 

16.05.2025

Sayı : 2024/1469 Esas

Konu : Gaiplik ilanı

 

CEMAL ERDOĞAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ONUR ERDOĞAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16.05.2025

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 43057544608

ADI SOYADI : ONUR ERDOĞAN

BABA ADI : CAHİT

ANA ADI : DİLEK

DOĞUM TARİHİ : 27/06/1977

DOĞUM YERİ : ŞİŞLİ

İKAMETGAH ADRESİ : Paşa Mah. Kaan Sok. No:7 İç Kapı No:1 Şişli/ İSTANBUL

#İlangovtr Basın no ILN02227362