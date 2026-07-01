T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
İ L A N
T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/945 Esas
DAVALI : ERGÜN KIZILTEPE (TC No:227*****370)
Davacı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Mahkememize açılan; Tasfiye Halinde Hak Özel Güvenlik Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin ihyasına ilişkin şirketin ihyası davasında;
Davalı ERGÜN KIZILTEPE'nin bildirilen ardeslerine dava dilekçesi tebliğ edilememiş olup, adresi de tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Buna göre dava dilekçesinin ilanen tebliği ile; 17/09/2026 günü saat 13:38'de Ön inceleme duruşması yapılmasına,
Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince ilanın tebliğ itibaren 15 gün sonra dava dilekçesinin tebliğ edildiği kabul edilerek bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde cevap ve delillerini sunması, ön inceleme duruşmasına bizzat katılması veya kendini vekille temsil ettirmesi hususu ilanen tebliğ olunur. 18.06.2026