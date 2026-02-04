T.C. İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar, ARSEN SEYRANİAN, TALİN AŞARDAĞ, TAMAR AŞARDAĞ ile Davalılar, ANİ AŞARDAĞ, ARIARET AŞARDAĞ, CAN AŞARDAĞ, SULTAN AŞARDAĞ arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası açıldığı dava konusu "İstanbul İli, Şişli İlçesi, Bozkurt Mahallesi, 1293 Ada, 12 sayıl Parsel, No:12 Daire:3" bağımsız bölümün; 09/10/2024 dava tarihi itibari ile değeri: 3.300.000,00TL olduğu, davalılar "Sultan AŞARDAĞ 3.300.000,00 pay ve payda oranında 275.000,00 TL" "Ariaret AŞARDAĞ 3.300.000,00 pay ve payda oranında 412.500,00 TL" "Ani AŞARDAĞ 3.300.000,00 pay ve payda oranında 412.500,00 TL" olarak tespit edilmiştir. İş bu ilan ile tarafınıza tebliğ edilmiş (İlan tarihinden 1 Hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına) sayılıp, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 31/03/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, gelmediğiniz veya bir vekille kendinizi temsil etmediğiniz taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

DAVALI : ARIARET AŞARDAĞ - 55960045486

DAVALI : ANİ AŞARDAĞ - 55957045550

DAVALI : SULTAN AŞARDAĞ - 559630453