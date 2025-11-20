Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. İCRA DAİRESİ

21-11-2025 00.00

2025/168 TLMT.

 

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/168 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
5.200.000,00

1


 

Taşıt34ENS93 Plakalı , 2015 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 64286741709746 Motor No'lu , WDD2221331A190882 ...


Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 10:53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 23/12/2025 - 10:53

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 10:53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 21/01/2026 - 10:53

 

 

19/11/2025

(İİK m.114/4)

 

#İlangovtr Basın no ILN02339728