T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/168 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 5.200.000,00 1

Taşıt 34ENS93 Plakalı , 2015 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 64286741709746 Motor No'lu , WDD2221331A190882 ...



Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 10:53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 23/12/2025 - 10:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 10:53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 21/01/2026 - 10:53

19/11/2025

(İİK m.114/4)