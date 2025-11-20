Resmi İlanlar
T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. İCRA DAİRESİ
2025/168 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/168 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|5.200.000,00
1
|Taşıt
|34ENS93 Plakalı , 2015 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 64286741709746 Motor No'lu , WDD2221331A190882 ...
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 10:53
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 23/12/2025 - 10:53
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 10:53
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 21/01/2026 - 10:53
19/11/2025
(İİK m.114/4)