T.C. İstanbul Anadolu 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Müteveffa 36337652612 T.C. kimlik numaralı MEHMET GÖKBUĞ'un tereke tasfiye davası nedeniyle;

Terekenin iflas hükümlerine göre murisin ölüm tarihi olan 26/12/2025 tarihi itibariyle tasfiyesi açılmış, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin İİK'nın 166.maddesine göre yapıldığı, dosyada terekenin tasfiyesine karar verildiği, tasfiye memuru olarak 32743178296 T.C. kimlik numaralı Av. OĞUZHAN ŞAKAR atanmış ve tasfiye işlemlerinin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği; İİK.nın 166. ve 218 nci maddeleri gereğince ilan olunur.