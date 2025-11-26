Resmi İlanlar
T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
27-11-2025 00.00
İLAN
ESAS NO: 2024/1559 E.
GAİPLİĞİ TALEP EDİLEN: Çiçek Celep
Davacı Kemal Celep tarafından açılan gaiplik davasında verilen ara karar uyarınca,
Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Karayaprak mah/köyü C:83 H:32'de nüfusa kayıtlı 06/11/1950 doğumlu 144******42 T.C. kimlik numaralı Çiçek Celep hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2024/1559 E. sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK 33 vd maddeleri gereğince İLAN OLUNUR.
