T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

27-11-2025 00.00

İLAN

 

ESAS NO: 2024/1559 E.

GAİPLİĞİ TALEP EDİLEN: Çiçek Celep

Davacı Kemal Celep tarafından açılan gaiplik davasında verilen ara karar uyarınca,

 

Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Karayaprak mah/köyü C:83 H:32'de nüfusa kayıtlı 06/11/1950 doğumlu 144******42 T.C. kimlik numaralı Çiçek Celep hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2024/1559 E. sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK 33 vd maddeleri gereğince İLAN OLUNUR.

#İlangovtr Basın no ILN02229499