T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

MURİS: Ahmet UYSAL

MURİSİN SON İKAMETGAHI :Namık Kemal Mah. Kuyulu Sk. No:8-10 İç Kapı No:3 Ümraniye/İstanbul

İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Ömerli Mah, Cilt:19, Hane; 24, Sıra No:15'te nüfusa kayıtlı İsmail Hakkı ve Halide'den olma 02/08/1950 doğumlu Ahmet Uysal'ın (T.C.331338093700) terekesinin iflas sureti ile tasfiyesine ve iflas tasfiye memuru olarak Av.Eser Bayramoğlu'nun tayinine karar verilerek, tasfiye memuru tarafından defteri tutulan malların bedellerinin tasfiye giderlerini karşılamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar karar verilmiştir. Bu nedenlen, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde belgeleriyle birlikte alacaklarını ve iddialarını bildirmek üzere mahkememize müracaatları ile bunları beyan ve kayıt ettirmeleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin 100.000,00 TL gideri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İ.İ.K.'nun 218 /220.maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur.25/02/2026