T.C. İstanbul Anadolu 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında, BAYBURT ili, MERKEZ ilçesi, SANCAKTEPE mah/köy 147 Cilt, 79 Aile sıra no 65 sırada nüfusa kayıtlı 07/04/1996 doğumlu 25/05/2016 tarihinde vefat eden müteveffa TUFAN İLHAN'nun terekesinin Türk Medeni Kanunu’nun 617/2. maddesi uyarınca resmî tasfiye işlemleri yürütülmektedir.

Muris Tufan İLHAN’ın terekesiyle ve resmî tasfiye kapsamında ilgili bulunan alacaklıların ve borçluların, varsa alacak ve borçlarına ilişkin belgeleriyle birlikte, alacak ve borçlarını bildirmek ve kayıt ettirmek üzere işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde mahkememiz dosyasına bildirmeleri,tasfiye memuru olarak Av. ARİF ASLAN 'ın atandığı ilan olunur. 02/11/2026