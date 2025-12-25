T.C. İstanbul Anadolu 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

BAYBURT ili, MERKEZ ilçesi, SANCAKTEPE mah/köy 147 Cilt, 79 Aile sıra no 65 sırada nüfusa kayıtlı 07/04/1996 doğumlu 25/05/2016 tarihinde vefat eden 12591058360 T.C kimlik numaralı müteveffa TUFAN İLHAN'ın terekesinin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yukarıda yazılı mahkeme dosyası ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,

Terekenin iflas hükümlerine göre murisin ölüm tarihi olan 25/05/2016 tarihi itibariyle tasfiyesinin açıldığı, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin İİK'nın 166.maddesine göre yapıldığı dosyada terekenin basit usulde tasfiyesine karar verildiği, tasfiye memuru olarak Av. ARİF ASLAN 'ın atandığı, ilan tarihinden itibaren alacaklıların 1 ay içinde alacak kaydı yaptırmaları için alacak kayıt dilekçesi ile bu dilekçeye alacaklarını ispatlayan evraklarla birlikte Mahkememize müracaat etmesi, müracaatta iflas başvurma harcı ile gerekli tebliğ giderlerini ödenmesi gerektiği ilan olunur. 23/12/2025