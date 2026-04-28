T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. AİLE MAHKEMESİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan 2024/581 Esas dosyasındaki Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Çekişmeli Boşanma davasının;

Davalı Khalida Kurbanova'nın adres araştırması yapılmış, tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilememiş bulunduğundan; dava dilekçesinin ve tensip tutanağının adı geçene ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla;

Davacı tarafın dava dilekçesinde özetle; Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına, davalının kusurlu olduğunun tespitiyle tarafına 50.000-TL Maddi tazminat ve 50.000-TL Manevi tazminata hükmedilmesine yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

HMK.'un 122 ve 129/2 md. Del.121.md.gereğince iki hafta içinde cevap dilekçeniz ile delil dilekçenizi ve dilekçenizde gösterdiğiniz belgeleri asılları ile birlikte davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerini dilekçenize ekleyerek mahkemeye vermeniz ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayacağı açıklamanın dilekçenizde yer alması gerektiği hususu tebliğ olunur.24/04/2026