T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 03/06/2026 tarih ve 2026/182 esas sayılı duruşma ara kararı gereğince; Davalı Hakan Öztürk ile dava dışı olup alacağını davacı şirkete temlik etmiş bulunan Türkiye Garanti Bankası A.ş. ile aralarında akdedilen Kredi Sözleşmesine istinaden, davalı/borçlulara kredi kullandırıldığını, kredi borcunun ödenmemesi üzerine temlik veren dava dışı Türkiye Garanti Bankası A.ş. tarafından hesap kat edilerek davalı/borçlulara ihtarname keşide edildiğini, keşide edilen ihtarnameye rağmen borç ödenmemiş olup, borçlu Hakan Öztürk aleyhinde temlik eden banka tarafından İstanbul Banka Alacakları İcra Müdürlüğü 2025/92302 Esas sayılı dosya üzerinden icra takibi başlatıldığını ve bu takibin kesinleştiğini, davalı/borçlu Hakan Öztürk'ün dava konusu taşınmazı davalı kuzeni/akrabası Göktuğ Tuluhan Öztürk'e devrettiğini, işbu tasarrufların, davalılar arasındaki yakın akrabalık ilişkisi nedeniyle başkaca hiç bir husus araştırılmaksızın mutlak surette iptali gerekli olduğunu, İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 2516 ada 115 parsel, B Blok 73 nolu Bağımsız Bölümde kain konut niteliğindeki taşınmazın tam hissesine İİK 281/2 madde gereğince ihtiyati haciz konulmasını, davaya konu taşınmazların davalılar arasındaki satışa ilişkin tasarrufun İİK 277 vd. maddeleri ile B.K 19. madde gereğince davacı şirket yönünden iptali talep edildiğini, davalı Göktuğ Tuluhan Öztürk'ün adresinin tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık süreden sonra tebliğ edilmiş sayılarak duruşmasının 15/10/2026 günü saat 10:30 da yapılacağı, 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.