T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı Aslı YILDIRIM tarafından Davalı Fırat YILDIRIM aleyhine açılan Boşanma davası sonucu verilen kararın davalının açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2025/733 Esas ve 2026/620 Karar sayılı kararı ile;

1-Davanın KABULÜ ile;

SİVAS ili, İMRANLI ilçesi, ERDEMŞAH mahallesi, Cilt No: 43, Hane No: 2, BSN: 75'de nüfusa kayıtlı, MEHMET ve HANIM'dan olma, 11.09.1984 doğumlu, 36644293164 T.C. Kimlik Nolu Davacı ASLI YILDIRIM (Evlenmeden Önceki Soyadı: YORGUN) ile aynı hanede BSN: 57'de nüfusa kayıtlı, MURAT ve ELİF'ten olma, 10.05.1987 doğumlu, 43612901860 T.C. Kimlik Nolu Davalı FIRAT YILDIRIM'ın, TMK'nın 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocuğu 10.08.2010 doğumlu Murat Can YILDIRIM'ın velayetinin DAVACI ANNEYE VERİLMESİNE,

3-Baba ile çocuk arasında;

Her ayın 3. Cumartesi günü saat 10:00 ile saat 17:00 arasında,

Velayetin verildiği taraftan çocuğu yanına almak suretiyle ŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİNE,

Bu yüzden doğacak masrafların (ulaşım vs) şahsi ilişki tesis edilen tarafça karşılanmasına, süre bitiminde çocuğun velayet sahibine TESLİMİNE,

4-Türk Medeni Kanunu'nun 353. maddesi ile Türk Medeni Kanunu'nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 4. maddesi gereğince, veliye çocuğun/çocukların varsa mal varlığını gösteren bir defter vermesi ve bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli değişiklikleri bildirmesi husunda kararın kesinleşmesinden itibaren 10 günlük süre verilmesine, verilen süre içinde belirtilen hususların yerine getirilmemesi halinde Türk Medeni Kanunu'nun 360. ve 361. maddelerinde öngörülen önlemlerin alınacağı ve gerekli işlemlerin yapılacağının VELİYE İHTARINA,(GEREKLİ İHTARAT YAPILDI)

5-Müşterek çocuk için, dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 8.000 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak DAVACIYA VERİLMESİNE, karar kesinleştiğinde iştirak nafakası olarak DEVAMINA, fazlasına ilişkin istemin REDDİNE,

6-Davacı lehine tedbir ve yoksulluk nafakası taleplerinin REDDİNE,

7-Davacının maddi tazminat talebinin KISMEN KABULÜ ile,

200.000 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak DAVACIYA VERİLMESİNE, tazminata boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren yasal faiz işletilmesine, fazlasına ilişkin istemin REDDİNE,

8-Davacının manevi tazminat talebinin KISMEN KABULÜ ile,

200.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak DAVACIYA VERİLMESİNE, tazminata boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren yasal faiz işletilmesine, fazlasına ilişkin istemin REDDİNE,

9-Dosya adli yardımlı olduğundan, dava tarihinde alınması gereken 615,40 TL başvurma harcı ile karar tarihinde alınması gereken 732 TL peşin harç olmak üzere toplam 1.347,40 TL karar ilam harcının davalıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

10-Yargılama sırasında suç üstü ödeneğinden karşılanan 45.128 TL posta masrafının davalıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

11-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 45.000 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak DAVACIYA VERİLMESİNE,

12-Taraflarca varsa yatırılıp kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana İADESİNE,

13-Kararın kesinleşmesine müteakip iki tasdikli suretinin gereği için ilgili Nüfus Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

Dair, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ve istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu, MAHKEME KARARI TEBLİĞİ yerine kaim olmak üzere İLAN olunur.