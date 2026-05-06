T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı , MUHAMMED ATTAR ile Davalılar , AYŞENUR ATTAR, MERYEM GÜLEŞ, MİRA ATTAR, SERCAN GÜLEŞ, ZEYNEP ATTAR arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Soybağının Reddi) davası nedeniyle;

ATK'nun 21.11.2025 tarihli raporu ile Sercan GÜLEŞ'in, % 99,99 ihtimalle Zeynep ATTAR ve Mira ATTAR'ın biyolojik babası olduğu, 04.12.2025 tarihli raporu ile % 99,99 ihtimalle Ayşenur ATTAR'ın babası olduğu tespit edilmiş olup ilgili raporlara 2 hafta içerisinde itirazda veya beyanda bulunabileceğiniz hususu tebligat yerine kaim olmak üzere tarafınıza İLANEN TEBLİĞ olunur.