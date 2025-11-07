T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Jafar ve Shahla oğlu, 1984 İRAN doğumlu sanık EBADİ SİYAMAK hakkında mahkememizin 23/11/2021 tarih, 2020/445 esas, 2021/795 karar sayılı ilamı ile TCK 297/1 maddesi uyarınca açılan kamu davasında suçun kanuni unsurlarının oluşmaması ve sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle 5271 sayılı CMK'nın 223/2-a,e. maddesi gereği BERAATİNE hükmolunduğu, 28/12/2021 tarihinde ise hükmün Cumhuriyet Savcısı tarafından " sanığın maddeyi bulundurduğundan haberi olmadığına ilişkin savunmasının suça konu maddenin ayakkabısının iç kısmında aliminyum folyo ve kağıda sarılarak ayakkabı tabanına gizlenmiş bir şekilde ele geçirilmesi göz önüne alındığında suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşıldığından sanık hakkında mahkumiyet yerine beraat kararı verilmesi " gerekçesi ile istinaf edilmiş olup,

Tebliğden itibaren 2 hafta süre içerisinde Cumhuriyet Savcısının istinaf talebine cevapları ile Mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek şartıyla zabıt katibine beyanda bulunarak beyan ve imzanın hakime onaylatılması suretiyle veya tutuklu ya da hükümlü olunması halinde ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek şartıyla beyanda bulunabileceği hususu İLAN olunur. 27/10/2025