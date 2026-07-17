T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Stevlana Şahin tarafından aleyhinize açılan manevi tazminat davasının yapılan yargılamasında, mahkememizce biri mernis diğeri emniyete beyan ettiğiniz adres olmak üzere olmak üzere iki ayrı adresinize dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, çıkartılan tebligatların usulüne uygun olarak tebliğ edilemediği göz önüne alınarak dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili 2/1/2026 tarihli dava dilekçesi ile özetle, Anadolu 48. Asliye Ceza Mah. 2025/135 E. 17/10/2025 tarihli kararıyla mahkumiyet kararı verilen ve kesinleşen hakaret suçu nedeniyle 100.000 TL manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi talebinde bulunduğu görülmüştür.

Durusma Günü: 10/09/2026 günü saat: 11:45 olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşma gün ve saatinde sulh için hazırlık yapmanız, sadece karşı tarafın duruşmaya gelerek yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.