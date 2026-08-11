T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: Ali Nezih DİNÇBUDAK

Davacı vekilinin dava dilekçesi ile özetle, davacı Ulaştırma Bakanlığı tarafından İstanbul, Kartal, Yukarı mah., 601 ada, 9 parsel sayılı taşınmaza yönelik olarak kamulaştırma bedelinin yeniden tespiti ile taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesini talep ettiği görülmüştür.

Duruşma Günü: 08/12/2026 günü saat: 10:10 olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşma gün ve saatinde sulh için hazırlık yapmanız, sadece karşı tarafın duruşmaya gelerek yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK'nun 127. maddesi gereğince iki haftalık süre içerisinde cevaplarınızı ve ilk itirazlarınızı sunmanız, aksi halde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtar ve dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.