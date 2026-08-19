T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı vekilinin dava dilekçesi ile özetle, davacı Ercan Aztekin tarafından Yukarı Dudullu Mah. 14139 parselde kayıtlı A Blok 4. Normal Kat 24 Numaralı dairenin muhtesatının davacı tarafından yapıldığının ve ait olduğunun tespitine karar verilmesini talep ettiği görülmüştür.

Durusma Günü: 15/10/2026 günü saat: 10:55 olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşma gün ve saatinde sulh için hazırlık yapmanız, sadece karşı tarafın duruşmaya gelerek yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK'nun 127. maddesi gereğince iki haftalık süre içerisinde cevaplarınızı ve ilk itirazlarınızı sunmanız, aksi halde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtar ve dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.