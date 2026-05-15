T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/4925 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4925 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|3.300.000,00
|1
|Taşıt
|35CJT178 Plakalı , 2020 Model , VOLVO Marka , D4204T233661285 Motor No'lu , LVYPS68VCMP098082 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Mavi , Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, arka bagaj kapağının hasarlı olduğu, arka tamponunun hasarlı olduğu, ön kaputunun hasarlı olduğu, ön tamponunun hasarlı olduğu, sol arka stop lambasının kırık olduğu,Aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, sol ön koltuk döşemesinin yırtılmış olduğu,Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği,Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Anahtar ve ruhsat bulunmamaktadır.Aracın Hazır Bulunduğu Yed-i Emin Deposu : Samandıra Yediemin Otoparkı Eyüp Sultan Mah. Tunç Sok. No:3 Sancaktepe/İSTANBUL
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:38
Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:38
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:38
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:38
13/05/2026 (İİK m.114/4)