T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2026/64192 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/64192 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.400.000,00
|1
|Taşıt
|34TC0793 Plakalı , 2006 Model , MASERATI Marka ,M 139 QUATTROPORTE. Tipli , ZAMCD39B000024710 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı,Aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği, Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (Aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) Aracın anahtar ve ruhsatı bulunmamaktadır. Aracın Hazır Bulunduğu Yed-i Emin Deposu Tuna Yediemin Otoparkı Eğitim Mah. Bayraktar Cami Sk. No:9 Kadıköy/İSTANBUL
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 10:11
21/05/2026
(İİK m.114/4)