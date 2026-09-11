T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

1.280.000,00

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Taşıt

34DYR99 Plakalı , 2015 Model , AUDI Marka , WAUZZZ8T2FA046803 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Aracın kaporta aksamında sol ön kısımlarından hasarlı olduğu görülmüş olup dosya ekinde hasarlı parçalar ve güncel fiyatları paylaşılmıştır. Otopark ortamında aracın detaylı incelenmesi imkanı olmadığından ek parça çıkma ihtimali olabileceği maliyetin artabileceği değerlendirilmelidir.Sağ ön çamurluk, sağ ön kapının ezik sol yan kısımlarda ezikler ve çizikler olduğu görülmüştür.Aracın iç kozmetiğinin düzgün ve temiz olduğu görülmüş, Araçta gözle görülür herhangi bir parça eksiği olmadığı, Motor kaputu açıldığında herhangi bir mekanik parça eksiği gözlemlenmediği,Anahtar olmadığından aracın çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir. Araç üzerinde görülen şase etiketinde yazan şase numarası ile takdiyat belgesinde yazan şase numarasının uyuştuğu tespit edilmiştir.Aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir..Bilirkişi eksper raporu mahiyetinde olmayıp, İhale katılımcılarının aracın kaza geçmişi ve hasar kayıtları, bu kazalara ait parça değişim bilgileri için her kazaya ait ayrı sorgu yapılması gerektirdiği, aracın geçmiş kilometre bilgisi ve tüm bu kayıtlara daha ayrıntılı olarak ulaşmak için, araç plaka veya şasi numarasından kendilerininde sorgulama yapmaları gerekir.Aracın anahtarı ve ruhsatı bulunmamaktadır. Aracın Hazır Bulunduğu Yed-i Emin Deposu Korkmaz Yed-i Emin Otoparkı Aracın Hazır Bulunduğu Yed-i Emin Adresi Sarıpınar Mah. Emiryeri Mevkii Tüylü Çayır Sk. No:18 Çekmeköy /İSTANBUL