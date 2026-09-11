T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

1.525.000,00

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Taşıt

34JC6756 Plakalı , 2013 Model , DAF Marka , M4EN3 Tipli , XLRTE85MC0E985387 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Sarı , Aracın kaporta aksamında sağ far bakaliti, sağ direk bakalitinin kırık ve çatlak, ön camda çatlak olduğu, egzoz ağzının ezik olduğu görülmüş, Aracın iç kozmetiğinin düzgün ve temiz olduğu görülmüş,Araçta gözle görülür herhangi bir parça eksiği olmadığı, Anahtar olmadığından aracın çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir.Araç üzerinde görülen şase etiketinde yazan şase numarası ile takdiyat belgesinde yazan şase numarasının uyuştuğu tespit edilmiştir.Aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir. Bilirkişi eksper raporu mahiyetinde olmayıp, İhale katılımcılarının aracın kaza geçmişi ve hasar kayıtları, bu kazalara ait parça değişim bilgileri için her kazaya ait ayrı sorgu yapılması gerektirdiği, aracın geçmiş kilometre bilgisi ve tüm bu kayıtlara daha ayrıntılı olarak ulaşmak için, araç plaka veya şasi numarasından kendilerininde sorgulama yapmaları gerekir.Aracın anahtarı ve ruhsatı bulunmamaktadır. Aracın Hazır Bulunduğu Yed-i Emin Deposu Park 53 Yed-i Emin Otoparkı Yenişehir Mah. Ali Rıza Bey Cad. No:11 PENDİK İSTANBUL