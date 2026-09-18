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T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

19-09-2026 00.00
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T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2026/766 TLMT.

 

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/766 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Muhammen Kıymeti Adedi CinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.650.000,00 1Taşıt

34MLB773 Plakalı , 2024 Model , RENAULT Marka , Megane - RFB Tipli , VF1RFB00574014690 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1332cm3 , Rengi Siyah , Kaporta aksamında yapılan incelemede;

Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, tespit edilmiştir.

(Aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığından, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı, lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında uzun süre yatmaktan dolayı korozyonların oluştuğu ve bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir.Aracın kapılarının açıldığı, araç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin, yıpranmaların olduğu tespit edildi.

Araç anahtar ve ruhsatı yoktur

Araç Kilometresi (Fiziki Tespit) :27962 KM

Satışa Çıkarılan Mal - VİP yediemin Otaparkı - Kurna Köyü Mahallesi Dedepaşa Caddesi No.:16 Pendik İstanbul Adresindedir

Artırma Bilgileri

 

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 12:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 12:26

 

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 12:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 12:26

 

15/09/2026

(İİK m.114/4)

#İlangovtr Basın no ILN02550667