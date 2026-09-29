T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/134664 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/134664 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 5.000.000,00 1 Taşıt 34EMD367 Plakalı , 2015 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 221 Tipli , WDD2221331A185209 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah ,İncelemesi yapılan araç üzerinde, mahallinde gerçekleştirilen fiziki kontrol, görsel inceleme ve fonksiyonel değerlendirme kapsamında aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir Aracın kaporta ve dış gövde aksamında yapılan görsel inceleme neticesinde, araçta darbe, çarpma veya kaza etkisine bağlı olarak ağır hasarın olmadığı, Aracın kapılarının açıldığı, iç mekanik ve donanım aksamında gözle tespit edilebilir herhangi bir eksiklik veya parça noksanlığı görülmediği, bununla birlikte torpido yüzeyinde lokal yüzeysel çizikler mevcut olup, koltuk ve iç döşeme elemanlarında kullanım sürecine bağlı kirlenme, aşınma ve deformasyon izlerinin olduğu Aracın motor kaputu açılarak gerçekleştirilen inceleme neticesinde, motor grubu ve mekanik sistem bileşenlerinde gözle tespit edilebilir herhangi bir parça eksikliği olmadığı, ancak metal esaslı mekanik aksamlar üzerinde, çevresel faktörler (nem, sıcaklık değişimi vb.) ve kullanım süresine bağlı olarak gelişmiş yüzeysel korozyon oluşumlarının olduğu, Aracın dış yüzey boya kaplamasında yapılan inceleme neticesinde, araçta kullanım sürecine bağlı olarak gelişmiş, lokal ve yüzeysel nitelikte çiziklerin olduğu,

Bahse konu araç üzerinde gerçekleştirilen inceleme, yediemin otoparkının mevcut fiziki koşulları çerçevesinde ve sınırlı imkanlar dahilinde yapılmış olup, yetkili servis ortamında gerçekleştirilen kapsamlı teknik inceleme koşullarını taşımamaktadır. İncelemenin yapıldığı alanın fiziki yetersizlikleri nedeniyle araç üzerinde ayrıntılı ve derinlemesine teknik değerlendirme yapılması mümkün olamamıştır. Bilirkişi eksper raporu mahiyetinde olmayıp, İhale katılımcılarının aracın kaza geçmişi ve hasar kayıtları, bu kazalara ait parça değişim bilgileri için her kazaya ait ayrı sorgu yapılması gerektirdiği, aracın geçmiş kilometre bilgisi ve tüm bu kayıtlara daha ayrıntılı olarak ulaşmak için, araç plaka veya şasi numarasından kendilerininde sorgulama yapmaları gerekir. Anahtarı VE ruhsatı yoktur. Aracın Hazır Bulunduğu Yed-i Emin Deposu İkizler Yediemin Otoparkı Aracın Hazır Bulunduğu Yed-i Emin Adresi Elmalıkent Mah. Mandıra Cad. 37 Ümraniye İstanbul

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:49

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:49

28/09/2026

(İİK m.114/4)