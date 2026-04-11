T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan,

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/02/2026 tarihli ilamı ile TCK 142/2-b maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan,

Shobeır Hosseın ve Parvaneh kızı, 1991 iran doğumlu, sanık SOULMAZ SAFARI MOGHADAM,

Tseren ve Myagmar kızı, 1976 moğolistan doğumlu, Müşteki ENKHTULL MYAGMAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar sanık ve müştekiye tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.10/04/2026