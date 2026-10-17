T.C. İstanbul Anadolu 21. AİLE MAHKEMESİ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen Yurt dışı adresinizin yetersiz olduğu adres araştırması ve istinabe yolu ile yapılan adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde özetle; Davalı ile 05/01/2012 tarihinde evlendiğini, aralarında uyuşmazlıkların çıktığını, davalının evi terk ettiğini, boşanmalarına karar verilmesini talep ve beyan etmiştir.

Tensip zaptında özetle; davanın boşanma davası olduğu, yazılı yargılama usulüne tabi olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

Tarafınıza iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre sonunda dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar olunmakla;

Dava dilekçesine karşı dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz, cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde dava dilekçesindekileri inkar etmiş sayılacağınızın ihtarına,

Dair, dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.