T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme tensip zaptında "3-Davalı taraf süresinde cevap dilekçesi sunmadığından davalı tarafa delil sunmak üzere süre verilmesine yer olmadığına," şeklinde karar verildiği,

Durusma Günü: 06/07/2026 günü saat: 10:10

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ilan metninin yayımlanmasından itibaren 7 günlük süre içerisinde tebliğin yapılmış sayılacağı, ihtar ve ilanen tebliğ olunur.