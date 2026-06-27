T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN 

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/11/2025 tarihli ilamı ile;

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya üzerinde Tasarruf suçundan, TCK.160/1 maddesi gereğince kamu davasının DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilen ve Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan, TCK. 245/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mohamad ve Hasnaa oğlu, 25/02/1993 doğumlu, M.BASSAM JALAB tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.06.2026