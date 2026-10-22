T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO: 2024/1539 Esas
KARAR NO: 2026/361
Hakaret, Tehdit, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/05/2026 tarihli ilamı ile TCK.125/1 maddesi gereğince 3 AY 19 GÜN HAPİS, MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c),İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) TCK. 106/1-1.cümle maddesi gereğince 6 AY 7 GÜN HAPİS, MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c),İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), TCK. 86/2-1. cümle maddesi gereğince 3 KEZ 3 AY 22 GÜN HAPİS,MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c),İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Nisbet oğlu, 31/03/1982 doğumlu, sanık UFUK GENÇER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.10.2026