T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ
15-04-2026 00.00
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFEYİSİNİN
İİK.NUN 254.MADDESİNE GÖRE KAPATILMASI İLANI
Dosya : İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/02/2026 tarihli, 2024/9 Tereke ve 2026/1 Karar sayılı kararı
Muris Meliha Nurdan SEVENCAN , TC: 50071201028
Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, Miras bırakanın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi İİK.nun 254.maddesi gereğince kapatılmasına karar verilmiştir. İİK.nun 166. Ve 254 ncü maddeleri gereğince ilan olunur.
#İlangovtr Basın no ILN02447271