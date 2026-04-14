T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Dosya : İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/02/2026 tarihli, 2024/9 Tereke ve 2026/1 Karar sayılı kararı

Muris Meliha Nurdan SEVENCAN , TC: 50071201028

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, Miras bırakanın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi İİK.nun 254.maddesi gereğince kapatılmasına karar verilmiştir. İİK.nun 166. Ve 254 ncü maddeleri gereğince ilan olunur.