T.C. İSTANBUL ANADOLU 22. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2020/56 Esas sayılı vasiyetnamenin okunması dava dosyasında; Bayburt ili, Bayburt Merkez ilçesi, Danişment Mah/Köyü, 65 cilt, 20 hanede nüfusa kayıtlı, 01/01/1932 doğumlu ve 23/12/2016 tarihinde vefat eden 28928513334 T.C kimlik numaralı İMDAT DURMUŞ'a ait Bayburt 2 Noterliğinin 25 Mayıs 2011 tarih ve 01254 yevmiye numaralı vasiyetname içeriğinde özetle; "Sahibi olduğum adıma kayıtlı bulunan veyahutta bundan sonra adıma kayıt edilecek olan bilcümle gayrimenkullerimin tamamını ayrıca bilcümle muris ve murisi evvellerimden intikal etmiş ve bundan sonra intikal edecek olan adıma kayıtlı veya bundan sonra adıma kayıt ve tescili yapılacak olan bilcümle gayrimenkullerimin tamamını (Halen oturmakta bulunduğum Danişment köyündeki konut olarak kullandığım gayrimenkulde dahil olmak üzere ) Niyazi oğlu, 1975 Bayburt doğumlu 28868515306 T.C Kimlik numaralı İBRAHİM DURMUŞ ve Niyazi oğlu 1975 Bayburt doğumlu 28847516034 T.C kimlik numaralı MAHMUT DURMUŞ adlı kişilere 1/2 hisseler oranında eşit olarak taksim edilmesini vasiyet ediyorum. Eğer lehine vasiyette bulunduğum kişi benden önce ölürse bu vasiyetimin ortadan kalkmasını geçersiz olmasını istemiyorum. Bu benim son ve gerçek isteğimdir'' şeklinde olduğu kendisine tebliğ yapılamayan mirasçı SELİME AYVAZ'a vasiyetnamenin ve duruşma gününün 14/04/2026 günü saat: 11.15 olduğunun ilanen tebliği ile TMK nun 598.maddesi gereğince bir ay içerisinde itiraz edebileceği ilanen tebliğ olunur.