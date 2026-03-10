T.C. İSTANBUL ANADOLU 22. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

TEREKESİ TASFİYE OLUNAN ADI SOYADI: Sıddık AZİZOĞLU-21403840406

VEFAT TARİHİ : 09.01.2023

TASFİYENİN AÇILDIĞI TARİH: 18.07.2025

En yakın mirasçıları tarafından mirası reddedilen murisin terekesinin TMK mad. 622., İİK mad 180, 220. uyarınca basit usulde tasfiyesine başlanmış olup;

1-İlandan itibaren 30 gün içerisinde muristen alacaklı olanların alacaklarını kaydettirerek delillerini (senet, defter vs. delillerinin)asıl ve onaylı örneklerini tevdii etmeleri taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanların da aynı süre içerisinde istihkak iddialarını bildirmeleri

2-Murise borçlu olanların yine aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlularını bildirmeleri, aksi davranışın İİK 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektireceği,

3-Murisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi emrine tevdii etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklardan mahrum kalacakları, İİK 166,180,128. ve 220. maddeleri ilanen tebliğ olunur.