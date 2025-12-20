T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/481 Esas

KARAR NO : 2025/727

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2024/45435

KARAR TARİHİ : 14/10/2025

SUÇ :Dolandırıcılık

SANIK KİMLİĞİ : CİHANGİR ÇELİK, İbrahim ve Fatma oğlu, 01/01/1978 HACIHASAN doğumlu, TC Kimlik No:12241319834

KARAR ÖZETİ : Sanık CİHANGİR ÇELİK hakkında Dolandırıcılık suçundan 1 YIL 6 AY HAPİS ve 2.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen kendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Kanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın karar ve dilekçeleri tebliğ tarihinden başlayarak 2 hafta içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.