T.C İSTANBUL ANADOLU 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İşbu tereke dosyamızdan; ORDU ili, ÜNYE ilçesi, ESKİKIZILCAKESE mah/köy, 38 Cilt, 24 Aile sıra no, 41 sırada nüfusa kayıtlı 08/03/1953 dogumlu, 21/07/2025 tarihinde vefat eden müteveffa Ali Bayraktar'ın terekesinin resmi defteri tutulmakta olup re'sen tereke defter tutma memuru olarak İstanbul Barosu avukatlarından Av. RIDVAN CAN'ın atanmasına karar verilmiş olmakla;

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanunu’nun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu T.M.K.'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.